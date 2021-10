Az elmúlt napon 2361 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt húsz beteg – derült ki a kormányzati tájékoztató portál csütörtökön közzétett adataiból. Utoljára április végén volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.

Az előző napon 1668 új fertőzöttet azonosítottak, a betegség szövődményeibe harmincan haltak bele. Kórházban 1058 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 145-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5 929 164 volt, közülük 5 706 773 fő már mindkét oltást felvette, a harmadik oltás lehetőségével 1 millió 33 ezren ezren éltek.

Az egyre súlyosabb járványadatok miatt több szakember is indokoltnak látja újabb korlátozások bevezetését. Az RTL Klub szúrta ki, hogy korábban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi központ osztályvezetője a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy a zárt helyeken és a tömegközlekedési eszközökön az oltottak és az oltatlanok számára egyaránt fontos lehet a maszk viselése.

Csütörtökön 10 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfót tart, amelyről az Index percről percre tudósításban számol be. Arról is beszámolunk, hogy a kormány a szerdai ülésén milyen új döntést hozott a járvány visszaszorítása érdekében.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa már augusztus közepén is beszélt arról, hogy az elsőként Indiában azonosított delta-vírusvariáns miatt el kell gondolkodni az újabb szigorításokon.

Lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor vissza kell hozni a maszkviselést a delta-mutáns miatt, hiszen ez is ugyanúgy terjed, mint a korábbi mutánsok, esetenként olyanoknál is, akik be vannak oltva