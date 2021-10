Gyurcsány Ferenc vászonra került, még a Balaton is kibillent

Erős Istvánnal, az idén százötven éves Magyar Képzőművészeti Egyetem új rektorával arról beszélgettünk, milyen jó lenne, ha a hazai egyetem a párizsival vagy a rómaival vetekedne, ugyanakkor szerinte sokszor a tanárok sem értik a kortárs képzőművészetet. Olvassa el interjúnkat!

Magyarországot is elérte az Európán végigsöprő szélvihar, amelynek erejétől még a Balaton is kibillent: volt, ahol kiöntött a magyar tenger, máshol pedig a tó medre is kilátszott. Részletek és videó itt!

Lezajlott az Elkxrtuk című film díszbemutatója, mi pedig utánajártunk, pusztán kampányelem, vagy üzleti vállalkozásként is értelmezhető-e Kálomista Gábor filmje. Hogy mit mond a producer és mit gondol a szakma a kérdésről, az kiderül cikkünkből.

A parlament előtt a családjogi törvény módosítása, amely a a jogász szerint hamarosan új, jóval modernebb világot hoz el a válóperek és a gyermekelhelyezési ügyek világában. Az elvált apák több jogot kapnak, de a bántalmazókra ez nem vonatkozik. Az Indexnek egy családjogi ügyvéd beszélt a részletekről.

A világ máig leggyorsabb katonai repülőgépe, a Lockheed SR–71 Blackbird a hangsebesség több mint háromszorosára, 3529,6 km/h-s sebességre volt képes. De nem csak emiatt volt különleges, a hidegháború tetőpontján ugyanis kizárólag nős pilóták vezethették. Hogy miért, azt olvassa el cikkünkben.

Az Ököljog! című könyv szerzője, Bolya Zoltán kiszállásáig komoly névnek számított a hazai alvilágban. Évekkel ezelőtt a határőrök mentették meg azzal, hogy letartóztatták az ellene küldött szerb bérgyilkost, most pedig az Indexnek felidézte bűnözői karrierje legkeményebb pillanatait. Bővebben itt!

DÍVÁNY: Ma Csíkszentmihályi Mihályt gyászoltuk, a világhírű amerikai-magyar pszichológus 87 évet élt. Munkássága legfontosabb eredménye a flow-elmélet megalkotása volt, amelyet 1975-ben írt le tudományos pontossággal. A Dívány összegyűjtött öt dolgot, amire ő tanított meg minket.

FEMINA: A női test kizsákmányolása egyidős a történelemmel, Sarah Baartman története pedig azt mutatja meg, 200 évvel ezelőtt egy rabszolganőből hogyan vált látványosság testalkata miatt. Részletek a Femina cikkében!

PORT.HU: A Magyarországon forgatott Dűne a 2001: Űrodüsszeiát megidéző sci-fi mestermű lett, ami sikeresen egyesíteni tudta magában a Star Wars eposzi ívű űrkalandját a David Lynch-féle Dűne elvont látomásjeleneteivel. A Port.hu kritikáját itt olvashatja el.