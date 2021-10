Viharciklon alakult ki, végigsöpör egész Európán

Rendkívül gyors mozgású viharciklon alakult ki az előző délután és éjszaka a La Manche csatorna felett, amelynek középpontja csütörtök délben már Lengyelország és a Balti-tenger felett jár − derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Mint írják, a viharciklon ma éjszaka már Finnország felé ér.

A bejegyzés szerint a ciklon tegnap délután és éjjel még Franciaországban volt, ahol 175 kilométer per órás széllökéseket is mértek. Reggelre elérte Németországot, ahol több helyen orkán erősségű szelet mértek. Az ország nyugati és északi partvidékén több helyen mértek 130 kilométer per órás sebességet meghaladó széllökéseket, Fécampnál pedig 175 kilométer per órás szelet regisztráltak. Ma hajnalban és reggel Németország déli részein 160−170 kilométer per órás erősségű széllökéseket mértek.

Magyarországon nem ehhez a rendszerhez kapcsolódóan ugyan, de viharos délnyugati szél fúj. A meteorológusok mérései szerint egyelőre a legerősebb széllökéseket a Kab-hegyen mérték, ahol 94 kilométer per órás széllökéseket regisztráltak, míg a János-hegyen 86 kilométer per órás szelet mért az Országos Meteorológiai Szolgálat műszere.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az egész ország területén lehet számítani erős széllökésekre. A figyelmeztető előrejelzés szerint citromsárga jelzés van érvényben széllökések miatt, a meteorológusok szerint a hegységekben előfordulhat 80−90 kilométeres óránkénti sebességű széllökés is. A katasztrófavédelem egy olyan esetet is regisztrált, amikor az erős széllökés miatt borult fel egy teherautó pótkocsija.