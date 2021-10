Vezető TEK-est is célba vettek a Pegasussal?

Bodnár Zsolt rendőr dandártábornokot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgató-helyettesét is célba vették a Pegasus nevű kémprogrammal – számolt be a Direkt36. Az oknyomozó portál szerint ez abból a kiszivárgott adatbázisból derült ki, amelyben a Pegasust fejlesztő NSO egyes külföldi felhasználói által kiválasztott célpontok szerepelnek. A telefonszámokhoz a párizsi központú Forbidden Stories nevű tényfeltáró újságírói hálózat és az Amnesty International nevű jogvédő szervezet jutott hozzá, majd egy nemzetközi újságírói csapat végezte el az adatelemzést.

A Direkt 36 szerint Bodnár akkor vált célponttá, amikor 2018 tavaszán hirtelen távoznia kellett a terrorelhárítástól. A TEK a nyilvánosság előtt ezt szervezeti átalakításokkal magyarázta, de a híresztelések szerint Bodnárt belharcok és bizalomvesztés miatt váltották le. A Direkt36-nak nyilatkozva több TEK-es forrás is azt állította, hogy Hajdú János főigazgató bizalma megingott helyettesében, mert azt gyanította, hogy Bodnár a TEK-ről, illetve személyesen róla próbálhatott meg belső információkat gyűjteni.

A Direkt36 ugyanakkor leszögezte: az, hogy Bodnár Zsolt szerepel a célpontlistán, még nem bizonyítja, hogy fel is törték a telefonját. Korábbi titkosszolgálati tisztek azonban a portálnak azt mondták, hogy egy ilyen magas rangú nemzetbiztonsági vezető megfigyelése extrém lépésnek számít, amit csak nagyon súlyos bűncselekmény gyanúja indokolna. Ezzel szemben Bodnárt nem gyanúsították, és a távozása után is pozíciókat kapott a rendőrségnél.

Bodnár megfigyelésével kapcsolatban a Direkt36 kérdéseket küldött a magyar kormánynak és a TEK-nek is, de ezekre nem érkezett válasz. Bodnár Zsoltot is megkeresték több csatornán keresztül, de ő sem reagált. A Pegasus-behatolás pedig legfeljebb akkor bizonyosodhat be, ha bevizsgálják a telefonját – írja a Telex.