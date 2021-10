Jakab Péter: Az ellenzék visszaadna mindent ennek a kisemmizett nemzetnek

A 2020 elején indult ellenzéki együttműködés egyik célja az volt, hogy a 2022-es parlamenti választásokon minden körzetben egy jelöltet állítsanak a kormánypárti indulóval szemben. Végül egy Magyarországon országos szinten eddig nem alkalmazott eszközt vetettek be: az előválasztást. Abban is megállapodtak, hogy ilyen módon választják ki a közös miniszterelnök-jelöltet is, és bárki nyer, minden résztvevő politikai szervezet beáll a győztes mögé.

A kétfordulós választás során nem csak a 106 egyéni képviselői körzetben találták meg a közös jelölteket, hanem a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetőjének személyében az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét is, Márki-Zay Pétert.

Az előválasztás után a pártok közös ellenzéki megemlékezést hirdettek október 23-ra, ahol többen is színpadra állnak.

A nagygyűlésen beszédet mond az öt kormányfő-aspiráns, köztük a győztessel: Dobrev Klára, Jakab Péter, Karácsony Gergely, Fekete-Győr András, és a közös jelöltséget elnyerő Márki-Zay Péter.

Jakab Péter: Az ígéretet teljesítettük

Először Jakab Péter, a Jobbik elnöke állt színpadra és mondott beszédet. Azzal kezdte, hogy egy éve hat ellenzéki párt elnöke azt ígérte, hogy 2021 október 23-án egy színpadon fognak állni az ellenzék közös jelöltjei és miniszterelnök-jelöltje.

Az ígéretet teljesítettük! 2018 decemberében a Kossuth téren tüntettünk a rabszolgatörvény ellen. Akkor már megjelentek a különböző ellenzéki pártok zászlói és talán akkor esett le, hogy mi mindannyian egy oldalon állunk, az elnyomással szemben. Sajnos évekig építettük egymás között a falakat, de a támogatóknak, választóknak köszönet, mert megmutatták, hogy nincs más lehetőség előttünk, mint az összefogás.

Az ellenzék egysége megszületett, itt az idő a nemzet egységének megteremtésére is. Az Orbán rezsimnek van múltja, de nincs jövője. Jövője az ellenzéknek van. De mi lesz velünk, ha ez az Orbán rezsim még esetleg 20 évig marad? Mi is úgy tervezünk vele, csak a Csillag börtönben” – tette hozzá Jakab Péter, aki '56-ról is szót ejtett.

Az összefogásnak színesnek kell lennie, mert a békesség felé, a korrupciómentes jövőbe szeretnénk eljutni. 1956-ban orosz tankok érkeztek, most meg orosz hitel, 1956-ban százezrével menekültek magyarok külföldre, de nem volt ez másként az elmúlt tíz évben. Én egy olyan büszke nemzetet szeretnék, amely visszaköveteli a földjeit, a gyárait, az egészségét és a hazáját. Mi visszaadunk mindent ennek a kisemmizett nemzetnek és vissza fogjuk adni a hitet is, hogy van élet a Fideszen túl és ott kezdődik csak igazán.

Magyarország nem lehet elszámoltatás, következmények nélküli ország, fizessenek meg a tolvajok! – fejezte beszédét Jakab Péter.