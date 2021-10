Álljatok le a villamossínekről, mert maximum tíz halottat jelentettünk be – kezdte beszédét Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt elnöke az általuk szervezett Békemeneten.

10 Galéria: Ilyen a kutyapárt békemenete Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index

Október 23-át egy nagy közös érzésnek nevezte, amiről mindenkinek ugyanaz jut az eszébe: Gyurcsány Ferenc.

És ki áll mögötte? Egy 10 méteres megagyurcsány.

Kovács Gergely arról is beszélt, hogy tetőt kellene építeni az ország fölé, mert onnan is be lehet jönni.

A pártelnök kitért a nyáron kirobbant megfigyelési botrányra is, szerinte csak azért hallgatták le az embereket, hogy tudják, mit szeretnének, és felszólított mindenkit, hogy töltse le a Pegasust.