Kronoszkóp és útvesztő is lesz a megújuló Széna téren

Fővárosi forrásból, a II. kerület kivitelezésében újulhat meg a Széna tér – jelentette be a városrész polgármestere, Őrsi Gergely. A korábban VOLÁN buszpályaudvarként működő, ma építési terület státuszú közterület bezöldítenék, és a pihenő funkció mellett a hely emlékét idéző installációkkal emlékparkká alakítanák át.

Olyan köztér létrehozása a célunk, ahol jelentős mértékben nő a zöldfelület, de továbbra is jól átjárható marad, hiszen jelenleg is leginkább átközlekednek a Széna téren az emberek. De a megújuló Széna tér ennél is többről szól: emlékparkot építünk, ahol méltó körülmények között ápolhatjuk közelmúltunk emlékeit, hogy segítsük örökölt történeti traumáink közös feldolgozását.