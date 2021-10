Valami történt, mínusz 13 Celsius-fokot mértek

Aki most a szabadban jár, vagy csak kitekint az ablakon, talán el sem hiszi, hogy az országban volt, ahol ma mínusz 13 fokot mértek.

Márpedig így van, az idei szezon eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk.

A Dunántúlon néhol, a Dunától keletre pedig szinte mindenhol fagyott. A Kiskunságban -4, -5 fok volt, az Északi-középhegység északi oldalán, Zabarban a -6 fokot is elérte a fagy. Bár ezek a területek is bírnak némi mikroklímával, a Bükk-fennsík felülmúlta őket. A helyi mérőállomás -12,7 fokot mutatott, és az egyes részeken még ennél is hidegebb lehetett, az ilyen, néhány méter mély gödrök alján megközelíthette a -20 fokot is a hideg, mivel a fennsík kádszerű alakja a nehezebb hideg levegőnek kedvez.





Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint egy anticiklon erősödik meg fokozatosan a Kárpát-medence felett, mögötte pár fokkal hűvösebb levegő áramlik Közép- és Kelet-Európa térségébe. A front mentén több helyen esik az eső, havazás inkább csak az északi tájakon és a magasabb hegyekben fordul elő.

Ez a magas nyomású képződmény alakítja Magyarországidőjárását is a következő időszakban, hatására nyugodt, száraz időre számíthatunk. Ma egész nap túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, az északkeleti megyékben némi gomolyfelhő-képződéssel, illetve a nyugati határ közelében lehet még kevés felhő. A szinte zavartalan napsütés el is feledteti velünk, hogy az átlag alatt maradnak kissé a hőmérsékletek: a legmelegebb órákban is csak 9–14 fok várható.





Éjjel kialakulhatnak ködfoltok, nagyobb eséllyel az ország keleti felén és a délnyugati határnál, a Dráva völgyében. Hétfőn a köd megszűnését követően országszerte derült, napos, száraz idő lesz. Estétől jelenhet meg kevés fátyolfelhő az Alpokalja térségében. A keleti, délkeleti szelet holnap több helyütt élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik.

