Lövések dördültek Győrben, autóból vitték el a fegyvert

Gyanúsítottként hallgattak ki egy 25 éves férfit, aki Győr-Nádorváros egyik utcájában gáz- és riasztópisztollyal több lövést adott le – közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Szombat délután kaptak bejelentést, hogy a Török István utcában egy férfi lövöldözik. A járőrök látták, hogy a Körkemence út irányába gyalogló férfi, meglátva a rendőrautót, a fűbe dobta a pisztolyt. A férfinél megtalálták a pisztoly tokját, és előállították a helyi rendőrkapitányságra.

Kiderült, hogy a garázda fiatal a gáz- és riasztó pisztolyt egy közelben parkoló autóból lopta el. A férfi drogtesztje pozitív lett.

Az ügyben a Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A nyomozók K. Richárdot őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, lopás, valamint kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A felvidéki Új Szó arról számolt be, hogy a szemtanúk már korábban láttak egy zavartan viselkedő férfit a környéken, aki egy idő után két autót is feltört, az egyikből vitte el a fegyvert, amivel lövöldözni kezdett. Volt, aki azt hitte, petárdáznak, aki viszont látta az esetet, azonnal hívta a 112-t. A rendőrök nagy erőkkel, nagyjából tíz autóval siettek a helyszínre. A felvidéki portálnak sikerült egy anyukát is megszólaltatnia, aki a helyszínen tartózkodott két gyermekével.

Már délután fél 3 körül is találkoztunk ezzel a férfival. Pénzt kért tőlünk, a játszótéren sétált, kéregetett: nem adtunk neki, otthagytuk. Elmentünk sétálni, majd visszamentünk a Török István utcai játszótérre a gyerekekkel. A lövésre lettünk figyelmesek, utána hallottunk még két durranást, összesen hármat. Emiatt elindultunk hazafelé: út közben mesélték, hogy feltört két autót, az egyikben pisztoly volt, azzal kezdett lövöldözni. Őszintén szólva eléggé beszámíthatatlannak tűnt a fiatalember, akit akkor már kerestek a rendőrök. A Szabolcska utcában, a sarkon az útkereszteződésnél szembetalálkoztunk vele. Egy idős férfi is erre jött, szerintem a rendőröknek próbált segíteni. Ekkor elővette a kabátjából a fegyvert, amitől mindnyájan – a 6 éves kisfiam és a 2 hónapos kislányom is – veszélybe kerültünk. Futni kezdtünk vissza a játszótér felé, akkor láttuk meg a rendőröket: mutattuk nekik, hogy merre ment a férfi. Ezután fogták el a társával együtt. Rettentően megijedtünk, a kisfiam szinte sokkot kapott

– emlékezett vissza a történtekre az asszony.