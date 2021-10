Szóljon, ha tudja követni: nagyon jó idő lesz

Az idei ősz legcsípősebb éjszakáján vagyunk túl, országszerte fagyott, északon, északkeleten és a Duna-Tisza közén pedig nem egy helyen -5 fokig a csökkent hőmérséklet. A fagyzugosabb helyeken ennél is hidegebb volt: Etesen és Mónosbélen -6 fok alá hűlt le a levegő, Zabarban pedig -7,1 fok volt a reggeli minimum, és még ez sem volt a mélypont.





A Bükk-fennsíkról néhol ismét -20 fok körüli extrém hideget jeleztek. A meteorológusok szerint ennek egyszerű termodinamikai magyarázata van: a levegőben lévő molekulák rendezetlenül mozognak (ez a Brown-féle mozgás), és ennek a mozgásnak a hajtóereje az energia, amit egyebek között a hőmérséklet ad (hőmozgás), ami már többféle forrásból származik (a napfényből, a kisugárzásból és így tovább).

Minél magasabb a hőmérséklet, annál több az energia, a molekulák többet ütköznek, így azonos mennyiségű gáz nagyobb helyen fér el. Ugyanakkor szélcsendes időben éjszaka, amikor a földből származó kisugárzás java elillan, mert nincs a levegőben annyi pára és felhő, a gázok lelassulnak és sűrűbb lesz a levegő, azaz a nehezebb hidegebb levegő földközelben marad.

Mivel a fennsík kellően magasan van és kádat formáz, kiváló terep a hideg levegőnek összegyűlni, ahol tovább hűlhet energiavesztéssel reggelig. Így tulajdonképpen a legnyitottabb és legmélyebb ponton lesz fent a leghidegebb. Nem véletlen, hogy ez az ország nem hivatalos leghidegebb pontja, ahol olykor még nyáron is fagyni szokott.

Persze ezekkel az értékekkel még mindig szerencsések vagyunk, mert a kontinens északi részén már nemcsak egy-egy helyen mérnek -20 fokot, hanem kiterjedt területeken. A Skandináv-félsziget északi vidékein az egy hete ott tartózkodó hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg, illetve a jelentős havazások megtették hatásukat: a vasárnapra virradó éjszaka a vízparthoz közeli területek kivételével gyakorlatilag mindenütt zord volt, sőt, nem egy helyen több fokkal -20 fok alá süllyedt a hőmérő képzeletbeli higanyszála – a Svédország északi részén fekvő Nattavaaraban például -24,6 fokot regisztráltak. Bár még arrafelé is igen hidegek ezek a hőmérsékletek október végén, de nem példa nélküliek.

Mi szerencsésebbek vagyunk, nálunk még nem kopogtat tél tábornok. Bár hajnalonként továbbra is mínuszokra kell számítani, de fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés és vasárnap néhol akár 20 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn napközben 11–16 fokig melegszik fel a levegő, országszerte derült, napos, száraz idő várható, egyedül Sopron környékén erősödhet meg a szél. A leghidegebb órákban általában mínusz 5 és plusz 1 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de a belvárosokban és a vízpartokon ennél enyhébb idő is lehet.