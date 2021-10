Drasztikus hatása van a Covidnak a dohányzókra

A dohányosok közül egyértelműen többen kerülnek kórházba, azon belül is intenzív osztályra, és pár nappal több időt töltenek bent, mint azok, akik nem dohányoznak – közölte lapunkkal a Budapesti Tüdőközpont orvosa. Hidvégi Edit megerősítette azt is, hogy a nemzetközi tapasztalatokkal összhangban itthon is bebizonyosodott, hogy a cigarettázók nemcsak nehezebben vészelik át a koronavírust, hanem könnyebben is elkapják azt.