Kormány: Medgyessy és Gyurcsány tehet a magas benzinárakról

Azért nem tudja lent tartani a benzinárakat a kormány, mert 2004-ben az uniós csatlakozási tárgyalások során a Medgyessy-Gyurcsány kormány nem kért kedvezőbb számítási szabályt a kötelezően alkalmazandó jövedéki és áfa-rendelkezések alól – ezzel indokolta a magas üzemanyagárakat a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az ATV-nek hangsúlyozták, a kormány az EU-ban egyedülálló módon csökkentette az üzemanyagok adóját: 2021. április 1-től a gázolaj esetében literenként tíz forinttal, a benzin esetében literenként öt forinttal csökkent a jövedéki adó.

Szerdán átlépte az 500 forintos határt a 95-ös oktánszámú üzemanyagok ára, írta meg az Index. A mára bejelentett üzemanyagár-változást követően a 95-ös benzin átlagára bruttó 5 forinttal 501 forintra emelkedett, ami természetesen új rekordnak számít.

A benzin ára egy hónap alatt 33 forinttal nőtt, míg az egy évvel ezelőttihez képest 139 forinttal – 2020. október végén 362 forint volt –, míg a gázolaj ára a múlt hónaphoz képest 32 forinttal, a tavalyihoz képest 367 forintról 145 forinttal emelkedett.

Nem megy lejjebb

Arról nemrég írt az Index, hogy akár évekig is ilyen magas maradhat a benzin ára. Egy komolyabb globális energiaválság van kibontakozóban, azonban most nem a kőolaj árváltozása a legkritikusabb pont, bár kétségtelenül arra is hatással van, hogy az elmúlt évek elmaradt energiapiaci beruházásai miatti – az október eleji OPEC-döntés következtében részben mesterséges – kapacitásszűkére rázúdult a pandémia utáni élénk ipari kereslet, illetve az ázsiai vagyonosodó középosztály újonnan jelentkező energiaigénye.

Most alapvetően a gázpiaci pánik mozgatja a kőolaj árát is, mivel számos helyen kezdtek a dízel és a fűtőolaj készletezésébe, ami szintén felhajtja az árakat

– mondta az elemző lapunknak.