Börtönbüntetést kértek a férfire, amiért 18 ezerszer kereste telefonon a volt barátnőjét

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért egy 46 éves férfira, aki csaknem 18 ezerszer kereste telefonon a volt barátnőjét.

A Fővárosi Főügyészség szerint a férfi a távoltartást elrendelő bírósági határozat, majd a távoltartási szabályok megszegése miatt kiszabott rendbírság ellenére sem hagyott fel korábbi párja zaklatásával, akit megállás nélkül hívogatott telefonon, valamint üzeneteket küldött neki. Emiatt a bíróság 2021 májusában elrendelte a letartóztatását.

A vádlott 2016 és 2020 között élt párkapcsolatban a nővel, ám a szakítást nem tudta elfogadni, és minden nap megpróbált kapcsolatba lépni vele, és többször a lakásánál is megjelent a békülés reményében. A férfi emellett a sértett közösségi oldalához és e-mailjéhez tartozó jelszavakat is ismerte, és kutakodott az üzeneteiben, leveleiben, valamint üzeneteket és ismerősöket is törölt.

A 46 éves vádlott 2020 májusa és 2021 januárja között nagyjából 14 ezerszer küldött üzenetet vagy próbálta felhívni a nőt.

A folyamatos zaklatás, a sértett mindennapi életvitelének súlyos megzavarása miatt távoltartást rendeltek el a vádlottal szemben idén januárban, ám a férfi ezt megszegte, amelyet követően májusban elrendelték a letartóztatását.

Az ügyészség zaklatás és információs rendszer megsértése miatt végrehajtandó börtönbüntetést kért a férfira.

