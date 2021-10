Csaknem kétszeresére nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt

Az elmúlt 24 órában 3125 új koronavírusos megbetegedést igazoltak szerda reggelre Magyarországon – csaknem kétszer annyit, mint egy nappal korábban, akkor 1701-en kapták el a vírust.

A fertőzöttek száma ezzel 855 339 főre nőtt a pandémia kezdete óta hazánkban – egy hét alatt 16 423-an betegedtek meg koronavírusban –, míg az aktív betegek száma 28 257-re emelkedett. Jelenleg 1798 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 36 ember koronavírusban, az elhunytak száma így 30 647 főre emelkedett, és elmúlt egy hét alatt 199-en vesztették életüket a járvány következtében.

Bár a fertőzöttek és az elhunytak száma is drasztikusan emelkedik, az operatív törzs kedden jelezte, hogy nem terveznek korlátozásokat bevezetni.

Eddig 5 943 832 embert oltottak be, közülük 5 724 539-en már a második oltást is megkapták, míg 1 141 000-an a harmadik vakcinát is. Ez is jól mutatja, hogy a magyarokat továbbra is megosztja az oltás.