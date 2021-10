Betör a hideg, leszakad az ég

Bár a héten még kitart a nyugodt őszi idő, sok napsütéssel, de hideg, párás, ködös reggelekkel, hétvége felé viszont egyre többfelé feltámad a délkeleti szél, és a jelenlegi számítások szerint november első napjaiban elérnek bennünket az Atlanti-óceán fölött kialakuló ciklonok, ami csapadékosabb időt hozhat magával.





Az előttünk álló szűk egy hét időjárását egy anticiklon határozza meg, amely a kontinens középső jelentős hányadát beteríti. Benne jobbára szélcsendes, derült idő uralkodik napokon keresztül és a nyugati, északnyugati területeket elérő ciklonok előoldalán az átlagnál jóval melegebb levegő érkezik. Ennek köszönhetően csak éjszakánként fagyhat, napközben kellemes 15–20 fokos idő lesz, ami az átlagnál több fokkal melegebb.





A november viszont markáns hidegbetörést hozhat. Ennek mértékében még vannak eltérések, ugyanakkor a fáklya-diagram alapján egyértelműen az átlagnál hidegebb idő felé szórnak a modellszámítások, és ezek átlaga is a szokásosnál hidegebbet vetít előre.

Ennek a globális időjárási helyzetben történő változás az oka, ugyanis Spanyolország térségében egy anticiklon kialakulása valószínűsíthető, míg a ciklonok északnyugat felől sorozatosan érnék el a kontinenst, ezzel újabb és újabb hideghullámot hozva, ami mediterrán ciklonok keletkezését is elősegíti. Az ilyen bonyolult időjárási helyzetek nem egyszerűen előjelezhetőek, mert abban a térségben, ahol Magyarország is van, a mediterrán ciklonok elő és hátoldali áramlásai a hideg-meleg visszahullámzásokat foglalják magukba, azaz elképzelhető a hó is és eső is egyaránt.

Ami már most biztos, hogy országosan megnő az esélye a csapadéknak, amiből országszerte jelentős mennyiség hullhat. A hétfőre ideérő ciklon 10–30mm esővel kecsegtet, ám mögötte sem nyugszik az idő és újabb ciklon(ok) hozhatnak esőt, sőt a hét közepétől a hegyekben akár havat is. A jövő hét közepéig közel 1 havi csapadékra is van esély, hiszen a modellek 40–50mm, sőt ezt meghaladó mennyiségekkel számolnak.