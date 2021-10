Az oltottak kevesebb mint egy százaléka fertőződik meg Magyarországon

A beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb − derül ki a koronavírus tájékoztató oldalon közzétett összesítésből. Kiemelik, hogy a lakosság többsége már élt az oltás lehetőségével, és kérik, hogy aki még nem tette, vegye fel az oltást.

A közlemény szerint Magyarországon eddig

a 12 és 19 év közöttiek 46 százaléka,

a 20 és 59 év közöttiek 64 százaléka,

a 60 év felettiek 85 százaléka van beoltva a vírus ellen.

Felhívják a figyelmet, hogy Magyarországon is, mint Európa többi országában, nagyon gyorsan terjed a koronavírus elsőként Indiában azonosított delta-variánsa. A vírus ellen a legerősebb védelmet az oltás adja − emelték ki.

Magyarországon az oltásra regisztrálhat minden Magyarországon élő magyar állampolgár, a külhoni magyarok, a külföldön élő magyar állampolgárok és az országban élő külföldiek is. A regisztrációs felület a külföldiek számára angol nyelven is elérhető.

Július elejétől Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a szomszédos országok határmenti lakói számára is. Ők előzetes regisztráció nélkül is jöhetnek Magyarországra felvenni az oltást, a regisztrációjuk a kórházi oltóponton történik. Az oltásra továbbra is az EESZT oldalán lehet időpontot foglalni.

Magyarországon folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma, szerda reggelre 3125 új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, ami csaknem duplája az előző napon jegyzett 1701 fertőzöttnek.

A kormány egyelőre semmilyen járványügyi intézkedést nem vezetett be, azonban egyre több kórházban rendelnek el látogatási tilalmat. Ezen kívül a hazai egyetemek is sorra teszik kötelezővé a maszkviselést. November 1-jétől a főváros XII. kerületében is kötelező lesz a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a hat éven felüliek számára a kerület kulturális és sportintézményeiben. Karácsony Gergely főpolgármester pedig arra kérte a budapestieket, hogy hordjanak maszkot a tömegközlekedési eszközökön.