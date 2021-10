Közjegyzői kamara: azonosítási akadályok hátráltatják a digitális ügyintézést

Bár Európa-szerte egyre nő az igény a digitális ügyintézés iránt, térnyerését még mindig gátolják ellenőrzési és azonosítási akadályok. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. A köztestület példaként hozza fel, hogy nagy igény van a többi között közokiratok készítésére videókonferencia keretében, illetve, hogy online lehessen gazdasági társaságokat alapítani. Ez utóbbit az Európai Bizottság is elvárja: a társasági joggal kapcsolatos irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy 2022. augusztus 1-jétől teljesen online eljárásokat garantáljanak a kft.-k létrehozására, írta a távirati iroda.

A kamara ugyanakkor megjegyezte: elektronikus aláírással még csak az állampolgárok töredéke rendelkezik, holott ez lenne az első lépés a teljesen online ügyintézéshez.

A technikai keretek miatt jelenleg kevés helyen használható az elektronikus azonosításra alkalmas személyi igazolvány. Magyarországon az ilyen személyivel rendelkezők csupán 30 százaléka igényli az elektronikus aláírást, és ők se nagyon tudják használni.

Az Európai Bizottság olyan irattárcát javasol a tagállamoknak, amelyek össze tudják kapcsolni a nemzeti digitális személyazonosságot más személyi tulajdonságokkal, például bankszámla, diploma, jogosítvány igazolásával, illetve tanúsítják az eljáró személy hivatali minőségét is. Az új európai személyazonossági tárcák lehetővé tennék a hozzáférést online szolgáltatásokhoz magánjellegű azonosítás, vagy személyes adatok szükségtelen megosztása nélkül. A kamara szerint blokklánc-technológiával a nemzeti meghatalmazás-nyilvántartások is összekapcsolhatók európai szinten, ami megakadályozhatja a visszaéléseket. A köztestület úgy véli: egy ilyen rendszer Magyarországon is segíthetné a meghatalmazások ellenőrzését.