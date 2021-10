Gulyás Gergely: Hétfőtől kötelező a maszk a tömegközlekedésben

Gulyás Gergely nem tartja indokoltnak, hogy az államigazgatásban lehetővé tegyék a home office-t, oltassa be magát mindenki. Arról is beszélt: bőven elegendő lélegeztetőgép áll a rendelkezésre, pontos számot nem tudott adni. A túlárazásról azt mondta, amikor beszerezték őket, akkor a piaci ár a szabadrablás keretein belül meghatározott volt, mivel mindenki lélegeztetőgépeket akart beszerezni, az árak is megemelkedtek.