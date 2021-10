A Friderikusz Sándor nevében panaszkodó sajtós állítólag tíz hónapja halott

A meglehetősen bizarr történetet egy korábban megjelent cikk váltotta ki, amelyben egy Csenterics Ágnes néven bemutatkozó hölgy, mint a Friderikusz Produkció sajtósa panaszkodott azzal, hogy mostanáig mintegy 25 millió forintos mínuszt termelt a podcast, mert állítása szerint a legtöbb néző fizetés nélkül tekinti meg az online elérhető tartalmakat.

Elképzelni sem tudjuk, mi járhat azoknak a fejében, akik megtehetnék, de nem fizetnek, viszont rendszeresen megnézik vagy meghallgatják műsorainkat. Ahogy egyetlen kiflit sem lehet büntetlenül ellopni a boltból, és ahogy egy kifli előállítása, ugyanúgy a műsorok előállítása is pénzbe kerül, amit a fogyasztónak – ha minimálisan is – meg kellene téríteni

– érvelt az állítólagos Csenterics Ágnes arra, miért kellene fizetni az egyébként YouTube-on ingyenesen elérhető tartalmakért. Hozzátette, így nem marad más választásuk, mint reklámokkal megszakítani az interjúkat.

A Media1 – amely megjegyezte, hogy a kérdéses tartalmakat egyébként sokkal olcsóbban is elő lehetne állítani – gyanút fogott a sajtós neve miatt, és utánanézett, létezik-e egyáltalán ez a bizonyos Csenterics Ágnes napjainkban. Facebookon, Instagramon és TikTokon nem találtak ilyen nevű személyt, Linkedinen is csak a tavaly decemberben elhunyt televíziósra leltek rá, a Google keresőben is ugyanerre jutottak. Ezt követően érdeklődtek az RTL Magyarországnál, ott sem jártak eredménnyel. Felhívták Máté Krisztinát, Friderikusz Sándor az RTL Klubon látható Életünk története című műsorának producerét is, aki azt mondta, nem tud arról, hogy a Friderikusz Produkciónak lenne saját sajtósa. Ezt követően kapcsolatba léptek több tucat újságíróval, akik mind azt mondták, hogy nem hallottak még Csenterics Ágnesről, egyben azt feltételezték, hogy valójában csak Friderikusz Sándor írhatta a szöveget a Blikknek, egy sajtós nevében.

Ezt követően felkeresték a Blikk szerkesztőségét, ahonnan azt a választ kapták, hogy Friderikusz Sándor e-mail címéről kapták a nyilatkozatot, Csenterics Ágnes aláírásával. Ugyanezt erősítette meg a Blikk kiadója, a Ringier Axel Springer Magyarország sajtóirodája. Ezt követően a telefonkönyvhöz fordultak, ott sem találták meg Csenterics Ágnest. Megtalálták azonban a tavaly elhunyt Csenterics Ágnes mobilszámát, amit fel is hívtak, hátha felveszi valaki a rokonságból, azonban a szám nem működött.

A lap Friderikusz Sándor e-mail címére is írt, valamint telefonon is kereste, egyik helyről sem kaptak választ.

A Media1 szerint tehát elképzelhető, hogy a Blikknek adott nyilatkozat, amiben a nézőket teszik felelőssé a csatorna kudarcáért, valójában magától Friderikusz Sándortól származik. Ezt több pályatársa is megerősítette, akik szerint a nyilatkozatból Friderikusz stílusa és gondolkodása köszön vissza.

