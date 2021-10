Aggódnak a tanárok, hogy az előírható oltás fokozhatja a pedagógushiányt

Már így is hatalmas a pedagógushiány, az intézkedés miatt pedig újabb kollégák távozhatnak, akiknek a pótlását nagyon nehéz lesz megoldani – így reagáltak lapunknak az oktatás szereplői a munkaadó által előírható oltásról szóló ma délelőtti bejelentésre. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete felelősségáthárításról is beszélt.

3Mint arról korábban beszámoltunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a ma délelőtti Kormányinfón jelentette be, hogy a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára. A kötelező oltás tehát munkakörtől függetlenül bárkire vonatkozhat, amennyiben a munkaadó előírja. Természetesen a pedagógusok sem jelentenek ez alól kivételt, és ahogy a legtöbb területen, úgy itt is felemás érzésekkel fogadták a döntést.

Bár a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) mindig is kiállt az oltás mellett, és több alkalommal is arra buzdította a tanárokat, hogy vegyék fel a vakcinát, a bejelentett intézkedéssel kapcsolatban most több aggályt is megfogalmazott.

Úgy gondolom, hogy a kormány nem akart olyan népszerűtlen intézkedést hozni, hogy mindenki számára kötelezővé tegye az oltást, ezért ezt a felelősséget inkább rátolta a munkáltatókra. Ahhoz viszont, hogy a munkaadók észszerű és tudományosan megalapozott döntést hozhassanak, ismerni kellene az egyes munkakörökre, egyes területekre vonatkozó részletes járványügyi adatokat

– mondta lapunknak NagyErzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja.

Kiemelte, hogy bár a pedagógusok körében nyolcvan-kilencven százalékos az átoltottság, aki eddig nem vette fel a vakcinát, ezután sem fogja. Mindez az egészségügyhöz hasonlóan további lemorzsolódáshoz vezethet egy olyan időszakban, amikor az oktatás a tanárhiány miatt már egyébként is veszélyben van.

Egész biztosan lesznek olyan tanárok, akik inkább a távozás mellett döntenek. Az állami iskolákban – ahol vélhetően minden további nélkül kötelező lesz az oltás – ez különösen nagy gondot jelent, hiszen ők a nyugdíj melletti foglalkozástatásban sem gondolkodhatnak, így szinte lehetetlen lesz pótolni a távozó pedagógusokat

– tette hozzá Nagy Erzsébet.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke egyetértett azzal, hogy az az egyébként kevés pedagógus, aki eddig nem oltatta be magát, vélhetően szánt szándékkal döntött így, és akkor sem lesz hajlandó a vakcina felvételére, ha kötelező lesz.

Minden egyes pedagógusra nagy szükség van, nagyon nehéz lesz pótolni azokat a kollégákat, akik esetleg emiatt kiesnek. Kíváncsian várjuk a részletszabályokat, úgy gondolom, hogy még sok kérdést kell tisztázni azzal kapcsolatban, hogy pontosan mely iskolákban ki dönthet a kötelező oltásról, illetve hamarosan látni fogjuk azt is, hogy a pedagógusok mit szólnak ehhez

– mondta az Indexnek Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki szerint egyébként van ráció az intézkedés bevezetésében, ugyanis az elmúlt hetekben egyértelműen bebizonyosodott, hogy azokban az iskolákban, ahol magasabb az átoltottság, a járvány kevésbé üti fel a fejét.

„Rengeteget számít az oltás, azt látjuk, hogy azokban a középiskolákban, ahol magas az átoltottság, a fertőzött is kevesebb, sőt a diákok és a tanárok is hamarabb is túl vannak a betegségen” – tette hozzá az NPK elnöke.

