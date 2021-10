Magyar György lebeszélné a DK-t a közmédia elleni perről

Akit lehet, lebeszélek arról, hogy olyan ügyben hozza működésbe az igazságszolgáltatást, amiből nem sok eredmény várható – kommentálta Magyar György azt, hogy a DK beperli az MTVA-t, miután a Kossuth Rádióban tényként kezelték az Elkxrtuk című film egyik jelenetében elhangzó mondatokat.

Az ügyvéd úgy látja, hogy ennek komoly politikai jelentősége van, viszont semmi köze a DK-hoz. Dobrev Klára részéről indulhatna személyiségi jogi per jó hírnév megsértése miatt, de a sértett közszereplő, tehát többet kell tűrnie.

Magyar György megítélése szerint Dobrev Klárának nem kell tudomásul vennie ezt a sérelmet, és ha kibírja, inkább ne pereljen, az ilyen típusú politikai támadásokkal szemben az igazságszolgáltatás eléggé tehetetlen. Lehet kapni kártérítést, vagy helyreigazítást, de az a hazugság, ami miatt a per indult, közben sokszor elhangzik.

Jön a köztársaságielnök-jelölt előválasztása?

Magyar György a Klubrádiónak arról is beszélt, hogy a köztársaságielnök-jelölti előválasztáshoz szükség van a pártok politikai és erkölcsi támogatására, de ezen túl a civilek le tudják bonyolítani a folyamatot, már most több jelölt van előttük javaslatként. A Civil Választási Bizottság vezetője azt is elárulta, hogy február 24-ig online meg lehetne tartani a szavazást.

Áder János mandátuma 2022. május 10-én jár le, utódjáról a megbízatás lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal kell döntenie az Országgyűlésnek. A Fidesz-KDNP-nek még nincs hivatalos jelöltje a posztra, de sajtóértesülések szerint Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, európai parlamenti képviselő lehet a befutó.