Július óta nincs mammográfiai szűrés az Uzsoki utcai kórházban Budapesten

Akinek mégis szüksége lenne szűrésre, annak egy olyan magáncéget ajánlanak, ahol végeznek mammográfiai szűrést tb-alapon is, de nagyon hosszú a várakozási idő, ez pedig nagyon veszélyes, mert a késői felismeréskor az esetek húsz százalékánál már áttét is van. Minél előbb ismerik fel az emlőrákot, annál nagyobb a valószínűsége a gyógyulásnak.

Egy olvasó kálváriája világított rá, hogy július óta nincs mammográfiai szűrés az Uzsokiban. Ezt a kórházban is elismerték, alkatrészre várnak. Az olvasó – háziorvosa javaslatára – végigjárta az összes lehetséges megoldást. Megkereste az Országos Onkológiai Intézetet, de nem járt sikerrel, mert közölték vele, hogy nem fogadják a zuglóiakat. Azt tanácsolták, hogy érdeklődjön a népegészségügyi központnál. Ott azt a választ kapta, hogy ha rossz a gép, nincs ellátás, várnia kell, majd ha lesz alkatrész, mehet szűrésre.

Ekkor háziorvosa ajánlotta a Mamma Zrt.-t, amely bizonyos kerületekből fogad nőket szűrésre tb-alapon is. A cégnél azonban azt mondták, hogy mivel más kerületekből is küldenek hozzájuk szűrésre nőket, már most olyan hosszú a várólista, hogy csak januárra tudnak időpontot adni.

Az emlőráknál nagyon fontos a korai felismerés

Magyarországon minden tizedik nő emlőrákban szenved, a betegek 25 százaléka ötven év alatti, öt százalékuk pedig még harmincéves sincs. A betegség előfordulásának esélye a kor előrehaladtával egyre nő. Nálunk évente körülbelül hatezer új emlőrákos esetet fedeznek fel, és háromezren halnak bele a betegségbe. Ezért fontos időben felismerni az emlőrákot, mert a késői felismeréskor az esetek húsz százalékánál már áttét is van, így nagyon fontos a megelőzés, a szűréseken való részvétel és az önvizsgálat.

