A munkahelyi főnök rendelheti el a védőoltást

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy

a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára, ha ezt szükségesnek látják.

Később újságírói kérdésre válaszolva elismerte, hogy a kötelező oltás általános bevezetése alkotmányos aggályokat vethet fel, de – tette hozzá – ezt legitim vitának tartja. A munkahelyek esetében a szükségszerűséget és a célhoz kötöttséget vették figyelembe az új szigorításoknál.

A miniszter ígérete szerint néhány napon belül megjelenik a Magyar Közlönyben a kormányrendelet. A tervezett szabályozásról néhány részletet is elárult:

bármelyik munkaadó a foglalkoztatotti jogviszonyban kötelezővé teheti a védőoltás felvételét;

a harmadik oltás nem lesz kötelező;

mindenki azt a típusú oltást veheti fel, amelyiket szeretné;

aki orvosi igazolás alapján nem kaphat vakcinát, felmentést kap;

ahol a munkáltató kötelező oltást vezet be, az első oltást december 15-ig kell megkapni;

a védőoltást nem felvevő munkavállalókat egy évig fizetés nélküli szabadságra kell küldeni, és ha egy év múlva még aktuális, csak akkor lehet őket elbocsátani;

a fővállalkozó az alvállalkozója számára nem írhat elő kötelező védőoltást.

Parragh László júliusban javasolta

Ahogy arra Gulyás Gergely is utalt, a munkaadói szervezetek javaslatára döntöttek úgy, hogy a munkaadók előírhatják a koronavírus elleni védőoltást.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke már júliusban beszélt arról, hogy a munkaadóknak lehetővé kell tenni, hogy kötelezővé tegyék a koronavírus elleni védőoltást a munkavállalóik számára. A kamarai vezető szerint ma is elterjedt gyakorlat, hogy a vállalatok elvárják a dolgozóiktól az oltást, a jogszabályi módosítás viszont megkönnyítené ezt a lehetőséget. Mint megjegyezte, a vállalatvezetők részéről erős igény van a szabályozásra, csak így lehet ugyanis elkerülni, hogy a gazdaságot le kelljen újra zárni.

Az elnök szerint

sok munkaadó már eddig is elvárta a munkavállalóitól a védőoltást, és abban az esetben, ha nem éltek vele, akkor a cégek ezt elbocsátással szankcionálták.

Ezeket az elbocsátásokat ugyanakkor nem lehetett az oltás elutasításával indokolni, ezért ilyenkor egyéb indokkal mondtak fel a munkavállalónak, úgyhogy – tette hozzá az MKIK elnöke – inkább egyfajta munkaadói nyomásgyakorlásról beszélünk.

Parragh László nem tartott attól, hogy az oltás kötelezővé tétele felmondások sorát indítaná el. Elmondása szerint ez nem jelent nagy veszélyt:

egyrészt az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkavállalók az ilyen esetekben felvették az oltást, másrészt nem is tapasztalnak ilyen jellegű ellenállást a munkavállalói oldalról.

Az egészségügyben már elrendelték

A kormánytól nem állt távol a javaslat, hiszen ugyanebben az időben fogadta el a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendeletet, amely kimondta, hogy nem hozható létre jogviszony azokkal az egészségügyi dolgozókkal, rezidensekkel és gyógyszerészekkel, akik nem oltatják be magukat. A jogszabály, amelyet eddig több mint 250-en megtámadtak az Alkotmánybíróságon, rendelkezik arról is, hogy a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha az oltás felvételét a felszólítástól számított tizenöt napon belül nem tudja igazolni vagy nem mutat be orvosi szakvéleményt, amely igazolja, hogy nem veheti fel a vakcinát.

Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatban rámutatott: önmagában a halálos következményekkel is járó fertőzés továbbterjedésének esélye is megalapozhatja és indokolttá teheti a jogszabályi kötelezettség előírását. Érvelése szerint a kormányrendeletben rögzített előírás nem visszaélésszerű, nem aránytalan súlyú, hanem az élethelyzethez igazított tudatos, célzott és járványügyi alapon nyugvó indokolt beavatkozás.

A munkajogi felelősségi rendszer elemeit szem előtt tartva a jogalkotó az élet és az egészség – mint kiemelt és legfőbb értékek – védelme érdekében a rendeletben meghatározott kötelezettség előírását tartotta a legmegfelelőbbnek, amely a védett érték vonatkozásában arányos és szükséges.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányrendelet kimentési lehetőséget is biztosít azon foglalkoztatottak részére, akik számára egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja.

A kötelező védőoltás előszobája

Gulyás Gergely először a július 15-i Kormányinfón említette meg, hogy a kormány mérlegeli bizonyos szakmákban a kötelező védőoltás előírását. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs július 19-i ülése után beszélt szintén arról, hogy érkeztek javaslatok a kötelező oltás előírására bizonyos szakmákban, hozzátéve, „majd meglátjuk, mi lesz”.

Két hónap múlva, a szeptember 15-i Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter további részleteket árult el. Gulyás Gergely közölte: a munkáltatókkal tárgyalnak arról, hogy a munkavállalás feltételének vezessék be az oltakozást, és erről egyénileg dönthessenek, de erről még nem született döntés. Mint bejelentette: az oltás kötelezővé tételéről is születtek felvetések, de egyelőre döntés nem született. A kötelező védőoltás előszobájaként lehet értékelni a miniszternek azt a megjegyzését, miszerint

a kormány jogosnak tartja a munkáltatók részéről, hogy a munkavállalók lehetőleg rendelkezésre álljanak, számíthassanak rájuk, és az egyik munkavállaló a másikat ne veszélyeztesse.

Veszélyben a munkahelyi béke?

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elfogadhatatlannak nevezte a kormány döntését, amely a munkáltatókra hárítja dolgozóik kötelezését az oltásra. Székely Tamás, a szakszervezet alelnöke által aláírt közlemény szerint egyeztetni kellett volna, és nem a diszkriminációt erősíteni úgy, hogy az intézkedés bevezetésével számos kérdés tisztázatlan maradt, miközben a kormány a járvány okozta felelősséget tovább hárította. Fizetés nélküli szabadságot eddig kizárólag a munkavállaló kérhetett, így a munkaadó nem jogosult azt meghatározni. Most viszont a fizetés nélküli szabadság kapcsán a munkáltató a munkaidőkeret kijátszására is lehetőséget kap, amely tovább rontja a dolgozók megélhetését.

Az érdekképviselet alaptörvény-ellenesnek tartja az oltást megtagadóval szembeni rendkívüli felmondást.

Álláspontja szerint olyan eszközt ad a kormány a munkáltatók kezébe, amellyel visszaélve egy elbocsátási hullámot gyorsan el is tudnak intézni.

Nem érzi veszélyben a munkahelyi békét a munkajogi szakjogász. Goda Mark ügyvéd a hvg.hu érdeklődésére kifejtette: tapasztalatai szerint a vállalkozások nem hátrányokat akarnak az oltatlan munkavállalóik számára, inkább az oltottakat igyekeznek előnyökben részesíteni. Illetve nagyon sokan egyáltalán nem akarnak differenciálni a dolgozók között. Az ügyvéd úgy látja, hogy a munkaerőhiány miatt a munkavállalóknak kedvez a helyzet.

A megkérdezett jogászok többsége szerint nem tűnik aggályosnak a tervezett szabályozás.

Ezzel együtt könnyen elképzelhető, ahogy az egészségügyi dolgozók, úgy más munkavállalók is megtámadják majd az Alkotmánybíróságon azt a kormányrendeletet, amely lehetőséget ad a cégek számára, hogy előírják alkalmazottaiknak a kötelező védőoltást.

(Borítókép: Beoltanak egy nőt a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag első adagjával a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban kialakított oltóponton 2021. május 1-jén. Fotó: Komka Péter / MTI)