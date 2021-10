Így változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén

Bár a legtöbb üzlet zárva lesz hétfőn, ha mindenképp szeretnénk, aznap is tudunk vásárolni.

Nyakunkon a hosszú hétvége, emiatt a szokásostól eltérően lesz nyitva a legtöbb üzlet – hívta fel a figyelmet a Napi.hu

Szombaton és vasárnap a szokásos forgatókönyv alapján működnek a boltok, vagyis a bevásárlóközpontok, az élelmiszerláncok egységei és a többi is bolt nyitva lesz.

Hétfőn azonban az üzletek többsége, így a legnagyobb boltláncok közé tartozó Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Tesco üzletei zárva lesznek.

A CBA, a Reál és a Coop hálózatába tartozó egységek közül várhatóan az ünnepnapokon általában is nyitva lévő boltok elérhetőek lesznek, és a Spar-hálózatba tartozó franchise-egységek között is lehet olyan, amely kinyit hétfőn. Emellett a kisebb alapterületű nonstopokban, valamint a benzinkutas üzletekben lehet majd élelmiszert is vásárolni hétfőn.

Mint arról már beszámoltunk, ezekben a napokban jellemzően a temetők is a megszokottól eltérően működnek, a Budapesti Közművek temetkezési divíziója, a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) korábban azt közölte, hogy október 28-tól november 2-ig meghosszabbított nyitvatartással, reggel héttől este nyolc óráig várják a megemlékezőket a fővárosi temetőkben.