Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a munkáltató előírhatja a munkavállalók számára a koronavírus elleni védőoltást. A polgármesteri hivatalok dolgozói esetében a döntés a polgármesteré.

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester Facebook-posztjában hangsúlyozza, hogy az oltás működik, ő maga a következő hetekben már a harmadik vakcinát fogja megkapni.

Minden szempontot figyelembe véve most azonban úgy döntöttem, hogy egyelőre nem írom elő a polgármesteri hivatal dolgozói számára a koronavírus elleni védőoltás beadatását. A közszolgáltatások biztonságos működtetését is figyelembe véve a város cégeinek vezetőivel is abban állapodtunk meg a mai egyeztetésünkön, hogy a járványhelyzet jelenlegi szakaszában egyik önkormányzati cég sem teszi kötelezővé, de továbbra is ajánlja a védőoltás beadatását munkavállalóink részére.