Az Emmi engedélyét kell kérniük az iskoláknak a külföldre tervezett csoportos utazásokhoz, például a sítáborokhoz egy nemrég megjelent rendelet szerint – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma Facebook-oldalán.

Az operatív törzs döntése értelmében november 2. után minden ilyen iskolai szervezésű utazás előtt kérelmet kell benyújtani az emberi erőforrások miniszteréhez címezve a kozoktatas@emmi.gov.hu email címre.

Ezek az utak csak akkor engedélyezhetők, ha az érintett tanulók rendelkeznek védettséggel, illetve az utazás igazoltan nem mondható le vagy nem halasztható el pénzügyi veszteség nélkül

– írták.

A sielok.hu arról számolt be, hogy az erről szóló levelet a napokban minden általános és középfokú iskola megkapta, de egyelőre számos kérdés van a feltételekkel kapcsolatban.

Mint írták, a rendelet a téli utazások piacán is újabb bizonytalanságot hozott, több szolgáltató is aggodalmát fejezte ki a közelgő szezont illetően. Az utazási irodák és síiskolák is tartanak attól, hogy ez a rendelet ellehetetleníti a külföldi diák sítáborok szervezését.