A Budapesti Törvényszék nem jogerősen húsz év fegyházra ítélte azt a mogyoródi nőt, aki még tavaly áprilisban több késszúrással megölte idős édesanyját – adta hírül az MTI. A bíróság közleménye szerint az alkoholizmusban szenvedő nő és édesanyja között korábban megromlott a viszony.

Az elkövető már tehernek érezte a sértett gondozását, és a szülői házat is eladásra hirdette meg. A vádlott tavaly áprilisban a gyilkosság előtt szeszes italt fogyasztott és gyógyszert vett be, majd több tucatszor megszúrta és néhányszor meg is vágta a konyhakéssel az ágyon ülő idős asszonyt, aki belehalt sérüléseibe.

A törvényszék különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat.

Az ítélet ellen felmentésért fellebbezett a vádlott, illetve annak védője, az ügyész pedig három nap gondolkodási időt kért.