Egy hónapjuk van arra a honvédségi dolgozóknak, hogy beoltassák magukat

A Honvédelmi Minisztérium a honvédség kötelékében dolgozó alkalmazottaknak is kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást. Az a honvédségi foglalkoztatott, aki eddig nem oltatta be magát, december 1-jéig köteles felvenni az első adagot, és katonai szolgálatra is csak olyan önkéntes tartalékost hívhatnak be, aki már megkapta az oltást – derül ki a Hivatalos Értesítő péntek este megjelent számából .

Erről a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok tájékoztatja a foglalkoztatottat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is

– fogalmaz a miniszteri utasítás, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy csak egészségügyi okok adnak kibúvót az előírt kötelezettség alól. Ha a dolgozó a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem veszi fel, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, és ha egy éven belül továbbra sem veszi fel az oltást, akkor a jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be , hogy a koronavírus-járvány negyedik hullámának súlyosbodása miatt szigorításokat vezetnek be, egyebek között lehetővé teszik a munkaadóknak, hogy előírják a kötelező oltást a dolgozóiknak. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy az állami alkalmazottak esetében élni fognak ezzel.

Az államigazgatás, a közigazgatás, a honvédelem, a rendvédelem, a szociális ellátás, a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a kulturális intézmények zavartalan működése érdekében az állami szférában alkalmazottaknál elvárt a védőoltás felvétele

– hangsúlyozta Gulyás. Hozzátette, hogy míg a közszféra oltottsága jobb az átlagnál, a fegyveres testületeknél mindeddig alacsonyabb volt az átoltottság.

A november 1-jétől bevezetett intézkedések között szerepel a tömegközlekedésen utazók kötelező maszkhasználata és az egészségügyi intézmények látogatási tilalma is. A kormány továbbra is védőoltás mielőbbi felvételére kéri a beoltatlanokat, a most terjedő delta-vírusmutáns ugyanis rájuk a legveszélyesebb, és a védőoltás a leghatékonyabb a vírus ellen.

