Vasárnap éjszaka többfelé párássá válik a levegő, főleg az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység térségében és a délnyugati, nyugati megyékben köd is képződik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Éjszaka továbbra sem várható csapadék az ország területén. A délkeleti, keleti szél elsősorban az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet vasárnap este

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint hétfőre virradó éjszaka az ország északkeleti harmadán, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben nagy területen sűrű köd képződhet, ami hétfőn lassan oszlik fel. Emellett a nyugati, délnyugati határvidéken is lehet helyenként ködfoltok kialakulására számítani.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Figyelmeztető jelzés köd miatt hétfő hajnalban

Hétfőn a ködfoltok feloszlása után a Dunától keletre, főként a Tiszántúlon még több órára kisüt a nap, máshol változóan felhős idő várható. Délután főleg az ország nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan kisebb eső és zápor. Éjjel a frontrendszer összefüggőbb csapadékzónája egyre keletebbre húzódik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként jelentős mennyiség eshet. Az Észak-Dunántúltól a Dél-Alföldig tartó sávban élénk, a Kisalföldön erős széllökések is lehetnek. Napközben 12 és 18 fok közé melegszik a levegő, a leghidegebb órákban általában mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul majd a hőmérséklet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet hétfőn

Kedden országszerte jelentős mennyiségű eső és zápor várható. A legtöbb csapadék nyugaton lesz, északkelet felé haladva ez a csapadékmennyiség egyre kisebbé válik. Az összefüggőbb csapadékzóna napközben legyengül, és északkelet felé vonul majd, az esti órákban pedig elhagyja az országot. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 10, a csúcsérték 6 és 16 fok között valószínű.

Szerdára virradóra több helyen köd képződhet. Délelőtt változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, majd megnövekszik a felhőzet, országszerte beborul az ég. Késő délutántól, estétől egyre több helyen eleredhet az eső, záporeső. A szél megélénkülhet, északnyugaton több helyen erős széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a maximum-hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű.

Csütörtökön országszerte várható eső, zápor, helyenként zivatar is. Több helyen jelentős mennyiségű eső hullhat, az erős zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 6 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű, de nappal felmelegszik a hőmérséklet, és akár 22 fok is lehet.

Pénteken eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől csökkenhet a felhőzet, többfelé a nap is kisüthet. Keleten, délkeleten elszórtan eső, zápor is várható. A minimumok 4 és 14 fok között alakulnak. Délután 10 és 16 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton eleinte a déli és a keleti országrészben még több lehet a felhő, és kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd arrafelé is csökkenhet a felhőzet. Máshol többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 1 és 10, napközben 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap a ködfoltok feloszlása után gyengén felhős, napos idő ígérkezik. Csapadék nem valószínű. A minimum-hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a maximum-hőmérséklet általában 9 és 14 fok között valószínű.