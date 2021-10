Az orvosi kamara elnöke: minden zárt térben maszkot kellene viselni

Kincses Gyula szerint minden zárt térben maszkot kellene viselni, és a legjobb az lenne, ha tömegrendezvényre, moziba és színházba is csak azok mehetnének, akik be vannak oltva.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kormány három új járványügyi intézkedést hozott az emelkedő fertőzöttségi adatok miatt.

Egyrészt a munkáltatók jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára.

Másrészt a közösségi közlekedési eszközökön holnaptól kötelező a maszkviselés.

Harmadrészt az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetnek be. A szociális intézményekben az intézményvezetők dönthetnek erről.

A bejelentésekkel kapcsolatban több szakember is kritikát fogalmazott meg, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, Kincses Gyula egy az Mfornak interjúban például arról beszélt, hogy a lehető legtöbb intézkedés együttes védelme vezethet csak eredményre. Kiemelte, hogy átoltottság valóban fontos, ezért is támogatják a munkáltatók bevonását. Ugyanakkor szerinte ismét kedvezményeket kellene kapcsolni a védettségi igazolványhoz, vagyis csak azok mehetnének, moziba, színházba, és tömegrendezvényre, akik be vannak oltva. Emellett a maszkviselést minden zárt térben fontosnak tartaná, nemcsak a tömegközlekedési eszközökön.

Amellett, hogy Kincses Gyula nem tartja elégségesnek a bejelentett intézkedéseket, úgy érzi, hogy a kormány későn is kapott észbe.

Jobb lett volna korábban. A világ összes kormányára jellemző, hogy a közhangulatot figyelve kivárnak és akkor lépnek, amikor már akkora a baj, hogy a közvélemény is elvárja az intézkedést. Akkor viszont már rendszerint késő

– mondta a MOK elnöke.

A javasolt intézkedések töredékéről döntött a kormány

Nem sokkal az új szabályozás megjelenése előtt indult el egy olyan civil szakértői kezdeményezés, amelyben több mint húsz egészségügyi szakember mondta el a véleményét. Javaslataik a következők voltak:

Halasszák el, függesszék fel a tömegrendezvényeket.

Írják elő a kötelező maszkhasználatot minden nyilvános zárt térben (boltokban, hivatalokban, közösségi közlekedési eszközökön), illetve minden olyan nyílt terű helyszínen, ahol a megfelelő távolságtartás nem megvalósítható.

Tegyék kötelezővé a hatósági igazolás bemutatását (érvényes védettségi igazolvány vagy friss negatív antigén teszt, PCR eredmény) olyan nyilvános zárt terekben, melyek igénybevétele a mindennapi életvitel során szokásos (pl. éttermek, szórakozóhelyek, edzőtermek, stb).

A szabványos, európai védettségi igazolványt csak a szakmailag előírt oltási sor felvétele után, a védettség kialakulását követően állítsák ki.

Hozzanak létre lakóhely közeli, ingyenes tesztelési pontokat az ország minden részén a fertőzési gócok hatékony felismerésére, a kórokozó szóródásának megakadályozására.

Működtessenek hatékony hatósági karantén rendszert a fertőzöttekre és kontakjaira vonatkozóan. Megengedhetetlen, hogy hazánkban immár egy éve kisebb a karanténban lévő személyek száma, mint a fertőzötteké. A kontaktok eredményes izolálása így pusztán illúzió.

Kötelezzék a szoros COVID-19 kontakttá vált teljesen immunizált személyeket is a kontaktus utáni 5-7. napon a tesztelésre és a negatív teszt-eredmény elkészültéig az egyéni védelmi rendszabályok szigorú betartására.

Az anonimizált járványügyi adatokat rendszeresen, továbbfeldolgozásra alkalmas módon publikálják, megadva a megbetegedettek oltási státusát, az oltás időpontját, a beteg korát, társbetegségeit, az ellátás helyét. Csak a semleges szakértők által megerősített járványadatokra épülően alakítható ki az a társadalmi bizalom, amely elengedhetetlen a járványkezelés sikeréhez, az átoltottság növeléséhez.

Tegyék lehetővé, hogy a sajtó reális képet közvetíthessen a járványhelyzetről. Amennyiben a társadalom nem, csak az egészségügyi ellátók ismerik a járvány valós képét, nem várhatjuk el a kívánatos társadalmi reakciók kialakulását.

Mint látjuk, a javasolt intézkedéseknek csak a töredéke valósult meg, köztük például a a maszkviselés, de az is csak a tömegközlekedési eszközökön. Az Index a csütörtöki Kormányinfón érdeklődött Gulyás Gergelynél, hogy terveznek-e a jövőben más intézkedést, köztük például az ingyenes PCR-teszt bevezetését. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: nincs tervben, hogy a mindenki számára ingyenessé tegyék a koronavírus-szűrést, és az sem merült fel, hogy olyan ingyenes tesztelési pontokat hozzanak létre, mint amilyenek például Ausztriában vannak.

via Mfor

(Borítókép: Kincses Gyula 2021. július 31-én. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)