A budapestiek még több korlátozást szeretnének

Hétfőtől ismét kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön, az állomásokon, a megállóhelyeken és a pályaudvarokon is.

Ezzel az intézkedéssel a budapestiek többsége egyetért, sőt további szigorításokat is támogatna – derül ki a Medián és a 21 Kutatóközpont által elvégzett, ezer fős reprezentatív felmérésből, amelyet október 20. és 22. között végeztek el.

A válaszadók 82 százaléka támogatja a kötelező maszkhasználatot tömegközlekedési eszközökön, míg a zárt terekben 75 százalék.

Azzal már kevésbé értenek egyet a fővárosiak, hogy az uszodákat, mozikat és más közintézményeket kizárólag védettségi igazolvánnyal lehessen látogatni, a megkérdezettek 67 százaléka támogatná ezeket a korlátozásokat.

Bár a politikai hovatartozástól függően minimális az eltérés a válaszadók körében, a beoltottak és nem beoltottak között már jelentős a különbség.

A felmérésben résztvevők 86 százaléka jelezte, hogy be van oltva koronavírus ellen, 29 százalék pedig már a harmadik adagot is megkapta. Ami az intézkedéseket illeti, a be nem oltottak 56 százaléka támogatja a maszkhasználatot a közösségi közlekedési eszközökön, míg 45 százalék a zárt terekben – a beoltottak körében ez 86 és 80 százalék.

Azt viszont még inkább ellenzik, hogy az intézmények látogatását védettségi igazolványhoz kössék, a be nem oltottak 17 százalék támogatná ezt, míg a beoltottaknak a 75 százaléka.

