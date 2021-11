Mint arról korábban beszámoltunk, az előválasztás győztese, Márki-Zay Péter egy hetedik frakciót szeretne, amelyben helyet kaphatnának civilek, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) és a Pálinkás József-féle Új Világ Néppárt képviselői is. A hetedik frakció esélyeiről a hat párt egyik politikusa az Indexnek korábban azt mondta, hogy „egy kisebb frakció, öt-hat képviselővel valószínűleg létrejöhet, de ennél több listás befutó hely már szétfeszítheti a rendszert”.

Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója és budapesti elnöke szerint ha mind a hat párt beleegyezik, akkor nincs akadálya a választási szövetség kibővítésének, sőt, az elmúlt hetekben az is bebizonyosodott, hogy az ellenzéki szavazók nyitottak az új szereplőkre.

Az előválasztás egyértelmű üzenete: az ellenzéki oldal szavazóit csöppet sem zavarja ennek a térfélnek a sokszereplős volta. Így az előválasztás végeredményeképpen ugyan van legerősebb párt, de domináns nincs, az ellenzéki mező az előválasztók fejében is többosztatú – a DK, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd szövetsége nagyjából azonos számú esélyes jelöltet állít, és a Momentum is fontos szereplő, a miniszterelnök-jelölt pedig a pártrendszeren kívülről jött. Nem kérdés, hogy mindegyik szereplő a másikra van utalva, ez reményt ad arra, hogy a kormányváltás után egy Európában is ritka, sokszereplős koalíciós kormányt lehet és kell működtetni