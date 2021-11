Orbán Viktor az elhunytakra emlékezik

Orbán Viktor is megemlékezett közösségi oldalán mindenszentek és halottak napjáról. A miniszterelnök a fotó mellett Zorán egyik ismert slágerének refrénjét idézte:

Kell ott fenn egy ország.

A mindenszentek napja már évszázadok óta a keresztények egyik legnagyobb ünnepe, amelyet november első napján tartanak. A katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok pedig az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. November 2. a halottak napja, amikor a keresztény közösség olyan tagjaira emlékeznek, akik már elhunytak, de még nem üdvözültek.

Az eredetileg katolikus ünnep a legtöbb európai országban, így Magyarországon is hagyománnyá vált. A szokások szerint mindenszentek és halottak napja előtt ellátogatunk elhunyt szeretteink sírjához, virágokkal és koszorúkkal díszítjük, gyertyát vagy mécsest gyújtunk, amely a katolikus felfogás szerint az örök világosságot jelképezi. Magyarországon régen több településen is szokás volt, hogy ilyenkor a harangokat is megkongatták a halottakért.

Magyarországon már napok óta készülnek, hogy megemlékezzenek az elhunytakról. A múlt évhez hasonlóan idén sajnos jóval több látogató várható a temetőkben, mint a korábbi esztendőkben, hiszen a koronavírus okozta világjárvány nálunk is rengeteg áldozatot követelt.

