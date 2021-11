Összesített adatokat közöltek: több mint 11 ezer új fertőzött

Az elmúlt hétvégén 11 211 (81,168-es mintavétel alapján) új koronavírusos megbetegedést igazoltak hétfő reggelre Magyarországon. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek hétvégi, összevont adatok.

A fertőzöttek száma 874 630 főre nőtt a pandémia kezdete óta hazánkban – egy hét alatt 24 117-en betegedtek meg koronavírusban –, míg az aktív betegek száma 43 542-re emelkedett. Jelenleg 2605 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 299-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 152 ember koronavírusban, az elhunytak száma így 30 881 főre emelkedett, és az elmúlt egy hétben 314-en vesztették életüket a járvány következtében.

Eddig 5 955 207 embert oltottak be, közülük 5 736 378-an már a második oltást is megkapták, míg 1 221 000-en a harmadik vakcinát is.

A járvány negyedik hulláma látványosan egyre több megbetegedéssel jár hazánkban, a megfékezése érdekében visszatér a kötelező maszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön.