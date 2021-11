Rusvai Miklós elszabadítaná a vírust, leállhat a MÁV

A magyarországi munkáltatóknak immáron módjában áll elrendelni a koronavírus elleni védőoltás felvételét. Hogy ez mennyire nem egyedi a nemzetközi porondon, azt az Index gyűjtése is bizonyítja: részletesen sorra vettük, hogy hol és miként szabályozzák ugyanezt a világban.

E védekezési stratégia a járvány ellen azért értékelődik fel mostanság, mert az ELTE járványelemzője szerint különösen nehéz hetek elé nézünk, pedig már most is elég dermesztő a helyzet. Ugyanakkor vannak más logikák is. Rusvai Miklós szerint például lassan rá kell ereszteni a vírust a lakosságra. Hogy ez pontosan mit jelent, az cikkünkből kiderül.

A munkáltató által előírt oltás ugyanakkor dilemmákat is felvet, a közlekedési szakszervezetek szerint például akár a MÁV és a Volánbusz is leállhat emiatt.

A Díványból emellett ma kiderült, hogy mi történt az orvossal, aki egy kerek hónapig kizárólag gyorséttermi kaján élt, és semmi máson. Nem áruljuk el a csattanót, csupán annyit, hogy voltak várt és váratlan hatásai is e vad étrendnek.

A Feminából megtudhattuk, hogy akár többmilliós bírságra is számíthat, aki a kertjében zöldhulladékot éget. Egy kormányrendelet értelmében 2021. január 1. óta ugyanis ez tilos.

A napi.hu pedig arról írt, hogy miként zajlik Kínában az egyedülállók napja, s miféle – számunkra majdhogynem elképzelhetetlen – őrület kapcsolódik hozzá.