Napi 150-180 halottja lehet november végére a járványnak idehaza

A napokban az iskolai őszi szünet miatt viszonylag alacsony fertőzésszámok várhatóak, utána viszont drasztikusan megnőhet a fertőzöttek száma – ezt mondta Vattay Gábor járványelemző a Népszavának.

Az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője úgy fogalmazott: az átoltottság ellenére a mostani adatok olyan dramatikusan gyors és akadálytalan növekedésre utalnak, mint amit például Lombardiában láttunk az első hullámban.

Visszamenőleg elemezve az elmúlt három hét adatait azt látjuk, hogy az esetszámok növekedése egy új, gyorsabb pályára állt körülbelül 7,5 napos duplázódási rátával. Egy hét késéssel a halálozás is felzárkózott ehhez és most már az is 7,5 naponként duplázódik. A kórházban lévők számának a növekedése is hasonlóvá vált a múlt héten