A Magyar Újságírók Szövetsége (MÚOSZ) állásfoglalást adott ki, amely szerint a szervezet Etikai Bizottsága arra az eredményre jutott, hogy

Az Újságíró Etikai Kódex hangsúlyozza, hogy egy adott anyag szerzője vagy szerkesztője valótlanságot nem állíthat. Ugyanakkor az Etikai Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy elhunyt személyiségek nevével való visszaélés nemcsak etikai szempontok szerint súlyosan aggályos, de a hozzátartozók érzékenységét is joggal sérti, mindezeken túlmenően kegyeleti jogot is sérthetnek .

Az állásfoglalás semmilyen szankcióval nem jár, és nem is járhatna, mert Friderikusz nem tagja a MÚOSZ-nak.

A szervezet azzal indokolja, hogy mégis foglalkoznak az üggyel, hogy

az újságíró szövetség Alapszabályában is megerősített Etikai Kódex az irányadó az etikai vétségek vizsgálatában, de kitérhet bizonyos esetekben általános magatartási szabályok megszegésére, annak vizsgálatára is, még akkor is, ha az újságíró nem tagja a Szövetségnek.