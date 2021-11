Karácsony Gergely népszerűbb lett Budapesten, miután visszalépett

Tizenhárom százalékot verne az ellenzék a Fideszre Budapesten, ha most lennének az országgyűlési választások – derült ki a Medián kutatásából, amelyet a HVG rendelt meg.

A közös ellenzéki listára a szavazók 44 százaléka adná le a voksát, míg a Fidesz–KDNP 31 százalékra számíthatna. Ezenfelül a felmérésből az is kiderült, hogy Karácsony Gergelynek még jót is tett, hogy visszalépett a miniszterelnök-jelölti választástól:

A MEGKÉRDEZETTEK 29 SZÁZALÉKÁNAK UGYANIS KEDVEZŐBB LETT A VÉLEMÉNYE A FŐPOLGÁRMESTERRŐL, MIKÖZBEN CSAK 12 SZÁZALÉK SZEMÉBEN ROMLOTT A MEGÍTÉLÉSE.

A közvélemény-kutatásban az is szerepel, hogy ha most lenne főpolgármester-választás, akkor az emberek 46 százaléka szavazna Karácsony Gergelyre ellenzéki közös jelöltként, míg a Fidesz-KDNP jeöltje csak 31 százalékot kapna. Ezt Karácsony Gergely meg is köszönte a Facebookon.

A vizsgálat emellett arra is rávilágított, hogy

ha csak Budapesten múlna, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is bejutna a parlamentbe.

A Medián közvélemény-kutatását október harmadik hetében végezték ezer fő bevonásával. A Závecz Research egyébként korábban ennél jóval nagyobb különbséget mért az ellenzék és a Fidesz közt a fővárosban.

(via HVG360)