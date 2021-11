Bolygónk bajairól beszélnek majd Budapesten, a fővédnök Áder János

Magyarország vállalta és törvényben rögzítette, hogy az ország 2050-re klímasemleges lesz, vagyis csak annyi szén-dioxidot fog kibocsátani, mint amennyit a természetes elnyelők – például az erdők, a gyepek, a talaj – közömbösíteni tudnak. Ez egy jelentős átalakítása a magyar energiarendszernek, nyilatkozta a köztársasági elnök a Magyar Nemzetnek.

Áder János hangsúlyozta: ennek érdekében két új blokk is épül Pakson. A Mátrai Erőműnél a szénalapú áramtermelést befejezik, azt részben földgáz, részben nap, részben pedig hulladékégetésből származó energiatermeléssel pótolják.

Hozzáfűzte: a tervek szerint bővül a naperőművi kapacitás, az utóbbi öt esztendőben ezt megduplázták. Az államfő jelezte azt is: 2030-tól csak olyan buszok állhatnak forgalomba, amelyek elektromos meghajtásúak.

A főváros és a megyei jogú városok is csatlakoztak az Under 2 mozgalomhoz, vállalva, hogy 2050-re nyolcvan százalékkal fogják csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátásukat; minden egyes városnak külön stratégiája van.

Megjegyezte: Magyarországon 1990-hez képest 32 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, ezzel előkelő helyen áll hazánk az összehasonlítások alapján.

Közép-Európa fenntartható fejlődéssel foglalkozó eseményét, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Világtalálkozó és Expót december elején rendezik meg.

Áder János a rendezvény fővédnökeként elmondta: a klímaváltozás, a környezetszennyezés, a hulladékkezelés, az energiafelhasználás, az élelmiszer-biztonság, valamint a vízválság is a témák között szerepel. A tudományos, szakmai tanácskozás mellett innovációkat bemutató kiállítást is szerveznek. Újdonság a közönség-, illetve a fiataloknak szóló élményprogram is.