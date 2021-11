Pál Ferenc, Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter kapta a jó emberek Oscar-díját

Pál Ferenc katolikus pap és a Nagy-Kálózy Eszter−Rudolf Péter színészházaspár is megkapta idén a Kopp–Skrabski-díjat. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom díjaival azoknak a munkáját, életútját ismerik el, akik mások boldogulásáért, testi-lelki egészségéért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein, ahogy azt a díj névadói, az orvos-szociológus házaspár tették. Az elismeréseket csütörtökön a XII. kerületi Lóvasút Rendezvényközpontban adták át, a díjazottak személyéről közleményben tájékoztatták az MTI-t.

Pál Ferenc a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének tanáraként lelkigondozói, mentálhigiénés, valamint családtudományi szakokon is tanít. Az általa létrehozott mentálhigiénés szolgálatot teljesítő alapítvány évente több száz programot szervez.

Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter több mint harminc éve házasok, egyszerre mutatnak példát a munka és magánélet szétválasztása és összeegyeztetése terén.

A civil szervezet idén először tudományos elismeréseket is odaítélt, ezzel tisztelegve a névadók társadalomkutatói munkássága előtt. Skrabski Fruzsina, a mozgalom elnöke, a díj névadóinak lánya örömét fejezte ki, hogy már tudományos kategóriában is kiosztják a díjat, mert így szülei tevékenységének teljes palettáját be tudják mutatni.

A Kopp–Skrabski-díj a jó emberek Oscar-díja

− fogalmazott a civil szervezet vezetője.

A tudományos díjat a 35 év felettiek kategóriájában Túry Ferenc pszichiáter, pszichológus és Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának dékánja kapta. A fiatalabbak közül Sváb-Repponi Felícia jogász, aki egy alapítvány szakmai vezetőjeként hátrányos helyzetű gyermekek és családok mentorálásában vállal szerepet.

A mozgalom közönségdíjakat is odaítélt. Az egyéni díjat Sipos József református lelkész kapta, aki Kárpátalján segíti a Munkács és Nagyszőlős kórházaiban szülői felügyelet nélkül otthagyott gyerekeket.

Házaspár kategóriában Kiss Verus egészségügyi szakújságírót és Csáki Gergő szoftverfejlesztőt díjazták. Ők a Császárvonal alapítói, csapatuk egyebek mellett ingyenes mobilapplikációval, szakértői Facebook-csoporttal, weboldallal, YouTube-csatornával segíti a császármetszéssel szülő anyák testi és lelki felépülését.

Közönségdíjat kapott tudományos kategóriában Balogh Lívia pszichiáter és Mesterházy Helga egyetemi oktató.

Az egyéni és a házaspároknak szóló díjra bárkit javasolni lehetett, közülük a zsűri választotta ki a hivatalos jelölteket. A tudományos kategóriában felsőoktatási intézmények ajánlásai alapján hirdettek győztest.

A mozgalom ötödik éve ítéli oda a Kopp–Skrabski-díjat, amellyel azokat a személyeket jutalmazza, akik egy egészséges társadalom, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemlélet népszerűsítéséért dolgoznak.