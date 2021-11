Az átoltottság növelése érdekében oltási akcióhetet tervez a magyar kormány a kórházi oltópontokon november 22. (hétfő) és november 28. (vasárnap) között − olvasható a koronavírus tájékoztató oldalon. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten az oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is.

Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben azonban a regisztrációjukat a helyszínen végzik el, oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják.

A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsátjuk az igényelt mennyiségű oltóanyagot

− közölték.

Az oltási akcióhétben százegy megyei és városi kórház vesz részt, ezek reggel hét és este hét óra között várják az oltakozókat. A kórházi oltópontokon ötféle vakcina áll rendelkezésre:

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Janssen és

Sinopharm.

A koronavírus miatt egyre többen betegednek meg Magyarországon, csütörtök reggelre 6268 ú fertőzöttet azonosítottak, így Magyarországon már 885 360 fő betegedett meg a járvány kezdete óta. A halottak száma is folyamatos emelkedést mutat, az elmúlt napon 107 ember halt bele a betegségbe, a járvány kezdete óta már 31 101 életet követelt a koronavírus.