Az éj leple alatt érkezett meg a 007-es

Két jó hírről is beszámolt közösségi oldalán Lázár János, a tram-train kormánybiztosa.

Az első és talán legfontosabb, hogy megérkezett a 007-es számot viselő, vagyis a hetedik szerelvény is spanyolországi gyártóbázisáról, márpedig a menetrend szerinti elindulásukhoz már ennyi is elegendő. A hatodik szerelvény szeptember végén érkezett Magyarországra, de ahhoz, hogy a MÁV által tervezett üzemet megkezdhessék, még kell egy kis idő, hiszen ennek is meg kell kapnia minden engedélyt, majd jön a próbafutás, aztán a végleges engedélyek az utasszállításhoz.

A már itt lévő vasútvillamosok viszont közben elérték a 40 ezer kilométeres futásteljesítményt, ami azt jelenti, hogy már csak 10 ezer kilométert kell hiba nélkül lenyomniuk ahhoz, hogy forgalomba helyezhetőek legyenek. A tesztelést a közlekedési hatóság, a megrendelő MÁV-START és a szükséges tanúsító szervezetek bevonásával a járművek gyártója, a Stadler végzi.

A tartampróbákkal párhuzamosan október végén megkezdődött a hatóság által előírt üzemi próba is.

Ez alatt a tesztidőszak alatt a járműveket már konkrét, valós menetrendi környezetben vizsgálják. Az elkövetkező hetekben egyebek között menetidőmérést, haváriahelyzeti szimulációt és utasforgalmi tesztet végeznek próbautasokkal. A típustesztek és egyéb próbák is folyamatban vannak, így vizsgálják a kamerarendszer, az utastájékoztató rendszer és a fékrendszer, illetve többjárműves szinkronüzem, az automatikus rendszerátmenet megfelelőségét a városi, a vasúti és a nagyvasúti pályák között.

A tesztelési folyamatok célja kifejezetten az, hogy a gyártó Stadler minden olyan hibalehetőséget feltárjon, beazonosítson és megoldjon, amely az infrastruktúra, a járművek és az üzemeltetési körülmények vizsgálatakor felmerülhet. Utasforgalomba kizárólag olyan szerelvények kerülhetnek, amelyek teljeskörűen eleget tesznek minden jogszabályi követelménynek. Vagyis a magyar vasúttársaság csak olyan járműveket vesz át, amelyek hibátlanul működnek, biztonságosak, és már minden hatósági engedéllyel rendelkeznek.

Ezzel azonban véget is ér a jó hírek sora. Ami kevésbé üdvözítő, hogy több hírportál szerint

lassabb lesz a tram-train, mint a busz.

A hibrid szerelvények a Szeged és Hódmezővásárhely közötti 32 kilométeres utat 49 perc alatt teszik majd meg.

Ráadásul az idénre tervezett óránkénti járatsűrűség a Szeged–Békéscsaba vonatok gyakoriságával egyezik meg, vagyis nem hoz érdemi előrelépést. Ezekkel a vonatokkal egyébként ugyanúgy 37 perc maradt a menetidő Szeged és Hódmezővásárhely között, mint annak előtte, noha

csaknem 30 MILLIÁRD FORINTOT KÖLTÖTTEK A PÁLYa felújításáRA.

A tram-train persze az ígéretek szerint 80 helyett 100 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhet majd, de ez sem hoz lényegi időmegtakarítást.

A várható sebességemelés (100 km/h-ra) a jelenlegi kalkulációk alapján 3 perccel rövidebb menetidőt tesz lehetővé

– írta a MÁV. Eszerint a mostani 37 perces vasúti menetidő 34 percre csökkenhet. Összehasonlításképpen: a két város között a leggyorsabb busz 30 perc alatt teszi meg a távot. Igaz, a tram-train a belvároson halad át, a busz pedig kijjebb teszi le utasait.

(Szegeder, Átlátszó)