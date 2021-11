Tarlós István komolyabb nyilatkozatot vár Karácsony Gergelytől

Irreális elképzelés az, hogy eladják a budapesti városházát – mondta a Mediaworks Hírcentrumának Tarlós István volt budapesti főpolgármester.

A volt városvezető azt mondta: szerinte elvárható lenne, hogy Karácsony Gergely tegyen egy komolyabb és később számon kérhető nyilatkozatot az ügyben, már csak a saját érdekében is.

Tarlós István emellett leszögezte: a városháza „Budapest egyik szimbóluma, közel kétmillió ember háza”, ráadásul műemléképület, valamint alatta húzódnak a régi városháza romjai is. Mindezek miatt elképzelhetetlen, hogy eladják.

Nem is tudom, hogyan juthat valakinek eszébe ilyesmi

– mondta Tarlós István, aki azt is hangsúlyozta: az ő főpolgármestersége alatt fel sem merült olyan ötlet, hogy eladnák a Városházát, ezzel szemben még a felújítását is megterveztették.

Az Index csütörtökön írt arról, hogy felmerült a Városháza eladásának lehetősége. Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált: az ingatlan értékesítéséről semmilyen döntés nem született, nem keres vevőt a Fővárosi Önkormányzat. Szerkesztőségünk birtokába jutott azonban egy szerződés az üggyel kapcsolatban.

Majd a megbízott ingatlanos is megszólalt, mint mondta, semmilyen kapcsolatban nincs a Főpolgármesteri Hivatallal, de a szerződés hátteréről nem adhat bővebb tájékoztatást. Karácsony Gergely az ügyben feljelentést tett, miközben Niedermüller Péter VII. kerületi DK-s polgármester egy belső vizsgálatot szorgalmazott annak érdekében, hogy fényt derüljön arra, mi is történt. A főpolgármester péntek este az ATV műsorában is nyilatkozott és azt mondta, hogy a vagyontörvény szerint az épület nem is értékesíthető.

