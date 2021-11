Csaknem hétezren kapták el a koronavírust egyetlen nap alatt

A fertőzöttek száma ezzel 892 164 főre nőtt a pandémia kezdete óta hazánkban, míg az aktív betegek száma 56 260-ra emelkedett. Jelenleg 3629koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 83 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 31 184 főre emelkedett.

Eddig 5 967 747embert oltottak be, közülük 5 748 682-en már a második oltást is megkapták, míg 1 315 000 fő a harmadik vakcinát is.

