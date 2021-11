Hadat üzent az ELTE a Covid-nak

Aki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) kíván oktatni, annak fel kell vennie a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisát. Ez is olvasható abban a tájékoztatóban, amelyet az ELTE küldött ki oktatóinak, dolgozóinak, írta az eduline.hu.

Erre, általánosságban, december közepéig van lehetőségük a foglalkoztatottaknak.

A felsőoktatási intézmény felszólította a hallgatókat is, ha eddig nem tették, oltassák be magukat. Az egyetem jelezte: ha a diákok egészségügyi vagy szociális intézményben szeretnének szakmai gyakorlatot végezni, akkor is szükségük lesz a védettségi igazolványra.



Csütörtökön az Index is beszámolt arról, hogy az átoltottság növelése érdekében oltási akcióhetet tervez a magyar kormány a kórházi oltópontokon november 22. (hétfő) és november 28. (vasárnap) között. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten az oltatlanokat és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra.

Az elmúlt 24 órában 6804 új koronavírusos megbetegedést igazoltak péntek reggelre Magyarországon – vagyis ismét emelkedett egy nappal korábbihoz képest, amikor 6268-an kapták el a vírust. Meghalt 83 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 31 184 főre emelkedett.