Újabb nyílt levelet írt Galla Miklós, a Karinthy-gyűrű jár neki

Újabb levelet írt Galla Miklós a tőle elvett Karinthy-gyűrű ügyében. A humorista ezúttal Dobos Menyhértet, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatóját kereste fel.

Nem tudom, milyen terveik vannak a Karinthy-gyűrűvel, de mivel öt hónapig hitegettek azzal, hogy megkapom, a gyűrű JÁR nekem. A legközelebbi Karinthy-gyűrű az ENYÉM

– írta a levélben, amelyet nyilvánosságra is hozott.

Galla Miklós hozzátette: „Negyven év szorgalmas, tisztességes munkájával érdemelte ki” a gyűrűt; majd megismételte azt az állítását is, hogy a visszavonásra semmilyen okot nem adott, így azt kérte, hogy az MTVA kuratóriuma változtassa meg az erről szóló döntést.

Amíg én nem kaptam meg, nem kaphatja meg más. Ha valaki más felhúzza az ujjára, az én Karinthy-gyűrűmet bitorolja [...] Ellenkező esetben azt kell hinnem, hogy a gyűrűt a vélt politikai hovatartozásom és a vélt származásom miatt vonták vissza

– fogalmazott a humorista.

Galla Miklóst februárban még arról értesítette az MTVA, hogy idén ő kapja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó humoristáknak odaítélt elismerést, a Karinthy-gyűrűt. Júniusban ehhez képest a humorista kapott egy levelet Dobos Menyhérttől, amiben azt állt:

Ezúton értesítem, hogy a szakmai kuratórium döntése értelmében 2021. évben nem Ön részesül a Karinthy-gyűrű-díjban, mivel közelmúltbéli tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia, valamint a Karinthy-gyűrű-díj értékrendjével, szellemiségével.

Galla Miklós korábban már több levelet is írt az üggyel kapcsolatban. Dobos Menyhértnek már idén júniusban is címzett egyet, azt a levelet szerkesztőségünknek is eljuttatta. A humorista később Orbán Viktort is felkereste, de a miniszterelnök erre azt válaszolta: nem ő a gyűrűk ura.