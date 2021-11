Feláldozták a tihanyiak kedvenc fáját a bicikli útért

A tihanyi bringaút szélesítése miatt több fát is kivágtak, köztük azt nyárfát is, amelyet az év fájának jelöltek. A fa a környék szimbóluma volt, bár kiderült, 40 éves sem volt, nemcsak a helyiek, hanem a biciklisek is nagyon kedvelték. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. korábban azt jelezte a Telexnek: nem volt más lehetőség, mindenképpen ki kellett vágniuk a fát, a bicikliút nyomvonalának megváltoztatása miatt.

A minap megdöbbentő fotók láttak napvilágot, ezek azt mutatják, hogy a kivágott fa tönkjét benne hagyták a földben; a készülő bicikliút mégis kikerüli azt.

A portál egyik olvasója „rettentően” felháborodott emiatt, indokolatlannak tartva a tihanyiak kedvenc fájának a kivágását.

Felvetődött a természetkárosítás is, olvasható a szeretlekmagyarorszag.hu honlapon. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság erre úgy reagált: „a Balatoni Bringakör korszerűsítése kapcsán folyó kerékpárút szélesítése miatt történt beavatkozásokat az illetékes hatóságok engedélye alapján végezték”. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azt írta: a tihanyi kerékpárút szélesítésekor a szükséges engedélyek birtokában vágták ki a fákat, az ominózus példány pedig csökkentette a gépjárművel vagy kerékpárral érkezők látóterét, növelve a baleset kockázatát.