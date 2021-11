Orbán Viktor elutazott

Orbán Viktor megérkezett a Boszniai Szerb Köztársaságba. Banja Lukában munkaebéden tárgyal Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagjával, Milorad Dodikkal − tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor júniusban Budapesten a karmelita kolostorban fogadta Milorad Dodikot, ezt a munkalátogatást viszonozza most Banja Lukában.

A szombati megbeszéléseken részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A miniszter a közösségi oldalán már be is jelentkezett.

Esős szombat Banja Lukában. Béke, biztonság és gazdasági fejlődés kell a Nyugat-Balkánon. Jöttünk, hogy segítsünk

− írta bejegyzésében Szijjártó Péter.

Bosznia-Hercegovinát hosszú távon polgárháború és a szétesés veszélye fenyegeti, mivel a szerb szeparatisták saját hadsereget próbálnak létrehozni. A boszniai szerbek vezetője, Milorad Dodik azt tervezi, hogy minden közös intézményből kivonulnak. Ez a hadsereget is érintené, ehelyett egy saját szerb erőt hoznának létre.

A kialakult helyzet miatt a nemzetközi közösség boszniai főképviselője, Christian Schmidt úgy véli, hogy a térségben veszélyben van a béke és a stabilitás. Emiatt az Európai Tanács felügyelete alatt működő uniós nemzetközi haderő (EUFOR) körülbelül 700 békefenntartóval van jelen az országban, és a NATO-nak is van egy központja Szarajevóban. A Guardian egyik cikkében arról ír, hogy vannak olyan uniós tagállamok, amelyek támogatják Milorad Dodik törekvéseit, ezek közé sorolják Magyarországot is.