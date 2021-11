Bajban az önkormányzatok, több helyen nem tudtak áramot venni a jövő évre

Sokasodik azoknak az önkormányzatoknak a száma, amelyek nem tudtak még áramot venni a jövő évre, mert olyan magasak az árak, hogy nincs annyi pénzük, hogy ki tudják fizetni, amennyiért a szolgáltatók az energiát adják.

Korábban az Átlátszó számolt be arról, hogy Kaposvár, Békéscsaba és Berettyóújfalu is sikertelenül próbált közbeszerzéssel áramot venni, ugyanis még a legolcsóbb ajánlatot tevők is többszörösét követelik a rendelkezésre álló anyagi keretnek.

Mi rögzítettük az árakat a háztartások számára, a gazdaságban meg a piacon, az egy másik történet

– nyugtázta a témát Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli interjújában. Csakhogy az önkormányzatok sincsenek jobb helyzetben, ugyanis a települések sem tartoznak abba az úgynevezett egyetemes fogyasztói körbe, amelyre a rezsicsökkentés érvényes. Mások mellett a Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt által vezetett Hódmezővásárhely sem járt sikerrel a földgázvásárlással, túl magasak voltak az árak. Hódmezővásárhely polgármesterének elmondása szerint többszörösére emelkedtek a piaci árak, ezt a pénzt az önkormányzatnak kell majd kigazdálkodnia.

Az RTL Klub híradója megkereste Holoda Attila energetikai szakértőt, aki azt mondta, a járványhelyzethez köthető kormányzati elvonások következtében az önkormányzatok képtelenek lesznek egyedül megbirkózni a magas árakkal. A helyzet nagyon komoly zavarokhoz vezethet, ha a kormány nem lép érdemben, tőlük azonban nem érkezett válasz arra a kérdésre, hány önkormányzat kerülhetett nehéz helyzetbe és hogy számíthatnak-e segítségre a kormány részéről. Orbán Viktor az áremelkedésekért pénteki rádióinterjújában Brüsszelt okolta és az uniós zöldpolitikát támadta.

(via Átlátszó, RTL Klub)