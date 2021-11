Hétről hétre egyre több a koronavírusos gyerek – mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke az RTL Klub híradójának. Úgy tűnik, hogy míg korábban a gyerekek szinte észrevétlenül vészelték át a fertőzést, most jóval többen jelentkeznek tünetekkel.

A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója is arról számolt be, hogy mióta a gyerekek visszatértek a közösségbe, egyre gyakrabban jelentkeznek koronavírusra utaló tünetek. Általában torokfájással, gyengeséggel és gyomorrontásos tünetekkel is visznek gyerekeket a kórházba. Az igazgató azonban hozzátette: súlyos esettel még nem találkoztak.

Zacher Gábor sürgősségi orvos, a hatvani kórház főorvosa szerint amint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezi a 12 év alatti gyerekek oltását, Magyarországon is be kell vezetni.

A járvány áldozatai között jelentősen nőtt az 50 év alattiak aránya. Boldogkői Zsolt biológus szerint ennek az lehet az oka, hogy az idősebbek között több az oltott, és a delta-variáns a fiatalokat jobban támadja.

Az RTL Klub elemzése szerint az előző járványhullámokban inkább a 70 év felettieket támadta a vírus. Az adatok szerint akkor az elhunytak 78 százaléka 70 év feletti volt, az ötven év alattiaknak csupán három százaléka halt bele a betegségbe. Ez a negyedik járványhullámra megváltozott, a 70 év felettiek 63 százaléka, míg az 50 év alattiak 7 százaléka hal bele a betegség szövődményeibe.

Romániában nyilvánosságra hozták, hogy az oltottak közül hányan fertőződtek és haltak meg. Az adatokból kiderül, hogy ez az arány két oltás után 2,2 százalék, míg három oltást követően 0,5 százalék. A magyar kormány továbbra sem közöl ilyen adatokat.